Lukaschenko zu Kritik an Weißrussland: "Was stimmt damit nicht?"

Die Gesichtszüge von Alexander Lukaschenko verrieten zunächst nichts darüber, was er von den Worten des Bundespräsidenten hielt. Egal, ob Alexander Van der Bellen seinen Gast aus Weißrussland beim gemeinsamen Auftritt in der Hofburg lobte oder tadelte, Lukaschenko verzog keine Miene.

Der Besuch von Lukaschenko in Wien war mit Spannung erwartet worden. Schließlich besuchte der autoritäre Staatschef am Dienstag erstmals seit 2016 offiziell ein EU-Land. Schon seit 1994 regiert Lukaschenko in Belarus, wie Weißrussland offiziell heißt, mit harter Hand. Damit ist der 65-Jährige der längstherrschende Staatschef einer ehemaligen Sowjetrepublik.

Einziges europäisches Land mit Todesstrafe

Seit 2015 bemüht sich Lukaschenko um bessere Beziehungen zum Westen. Van der Bellen deponierte neben Lob für mehr Dialogbereitschaft und speziell für das Ukraine-Abkommen von Minsk, das auch ein Erfolg weißrussischer Diplomatie gewesen sei, erwartungsgemäß auch Kritik. „Auch unter befreundeten Nationen bestehen Meinungsunterschiede“, sagte Van der Bellen etwa zur Todesstrafe, die in Weißrussland immer noch vollzogen wird. Weißrussland ist der letzte Staat Europas, der diese vollstreckt.

Als Lukaschenko, wie schon früher, in Wien darauf verwies, dass die Todesstrafe in seinem Land 1996 durch ein Referendum einführt worden ist und nur durch ein solches abgeschafft werden könne, schlug Van der Bellen vor: „Vielleicht kann man über ein Moratorium nachdenken, sodass Todesurteile zumindest nicht vollstreckt werden.“

Andere Definition von Menschenrechten

In Wien wurde Lukaschenko von Journalisten auch auf seine autokratische Führung, auf politische Gefangene und die eingeschränkte Meinungs- und Versammlungsfreiheit angesprochen. Der Präsident antwortete forsch. „Was stimmt damit nicht?“, fragte er und zeichnete er ein Bild, wonach in seinem Land vieles besser sei als etwa in Österreich. So gebe es in Weißrussland ein „Recht auf Leben“, ein „Recht auf Arbeit“ kostenlose Bildung und ein kostenloses Gesundheitssystem.

Schon vor dem Besuch hatte Weißrusslands Außenminister Wladimir Makei, der Lukaschenko wie die halbe Regierung nach Wien begleitete, zu Kritik an mangelnden Menschenrechten gesagt: „Die EU denkt eher an die individuellen Rechte, wir immer schon an die sozialen.“