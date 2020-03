Boris Johnson hat das Coronavirus

Zuerst wollte er ein großes Experiment wagen und die britische Bevölkerung so schnell wie möglich "immun" gegen das Virus machen. Dafür verfolgte der britische Premierminister Boris Johnson den Plan der " Herdenimmunität".

Was Johnson damit erreicht hat: Er legte erstens einen politischen Zickzack-Kurs der Sonderklasse hin, denn die Briten haben mittlerweile ähnlich strikte Ausgangssperren wie Resteuropa, da auch Johnson bemerkte, dass sein radikales Vorgehen die britische Spitalsinfrastruktur mehr als überlastet hätte.

Gleichzeitig hab Großbritannien Zeit verloren, wenn es darum geht, die Zahl der Ansteckungen gering zu halten. Zudem - eine logische Konsequenz - steigt die Zahl der Infektionen rasch. Ironie der Geschichte: Auch Johnson selbst ist nun infiziert.

Der britische Premierminister ist positiv auf das Virus getestet werden. Sein Büro hat das Testergebnis am Dienstag bestätigt. Johnson hat sich in der Downing Street 10 in Selbstisolation begeben. Er wolle die Regierungsgeschäfte weiterführen, gab er in einem Video auf Twitter bekannt, denn er hab nur milde Symptome.