Über Nacht: Starker Anstieg bei Corona-Intensivpatienten

Am Mittwoch-Abend war die Coronavirus-Seite des Gesundheitsministeriums plötzlich nicht mehr erreichbar, wenige Stunden später zeigen die Zahlen nun einen deutlichen Anstieg. Das berichtet das Ö1-Morgenjournal Donnerstag-Früh. Das Dashboard des Ministeriums ist jedenfalls nach wie vor offline.

Bundesländer geben Zahlen selbst bekannt.

So stieg etwa die Zahl der Intensivpatienten in Österreich stark an. Waren es gestern noch 26 Fälle, in denen ein schwerer Krankheitsverlauf festgestellt wurde, sind es nur einen Tag später bereits 90 Personen. Auch die Zahl der Spitalspatienten stieg von 237 auf 542 stark an.