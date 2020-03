CoV stammt mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit vom Schuppentier; 1450-Hotline-Mitarbeiter am Limit

Mit weiteren Ausgangsbeschränkungen ist in Lateinamerika der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verstärkt worden. Wie zuvor andere Länder verhängten Bolivien und Kolumbien am Mittwoch landesweite Ausgangssperren bis 15. bzw. 12. April.

In Chiles Hauptstadt Santiago sollte am Donnerstag eine einwöchige Ausgangssperre in Kraft treten. In Argentinien gilt bereits seit vergangenem Freitag eine verpflichtende Ausgangsbeschränkung für die 44 Millionen Einwohner, in Brasilien nur in manchen Teilen des Landes.