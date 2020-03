Mühsame Einigung beim EU-Videogipfel: Suche nach Finanzlösung vertagt

das erste europäische Vorratslager für medizinische Geräte wie Beatmungsgeräte, Masken und Laborbedarf an.“ Man habe für Testkits, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung mehrere gemeinsame Ausschreibungen mit den Mitgliedstaaten eingeleitet. Doch bis diese tatsächlich ausgeliefert werden, dürften noch mehrere Wochen vergehen.

Die EU will aber nun weltweit Geld für die Entwicklung und Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs einsammeln. Europa sei bereit, im Internet eine internationale Geberkonferenz für die nötige Finanzierung zu organisieren, sagten EU-Ratschef Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach der Videokonferenz.

Als weiterer Streitpunkt des EU-Gipfel erwiesen sich die nationalen Grenzschließungen. So hat Tschechien den Pendlerverkehr nach Deutschland untersagt. Deutschland wiederum hat ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter aus Osteuropa verhängt, Österreich kontrolliert streng an seinen Grenzen.

Zudem sollte es darum gehen, wie angeschlagene Firmen vor der Übernahme aus Drittstaaten geschützt werden können. Vor allem Unternehmen im Gesundheitsbereich, der Infrastruktur und andere als strategisch erachtete Unternehmen sollen vor feindlichen Übernahmen geschützt werden.

Grünes Licht des Parlaments

Eine Weltpremiere gab es hingegen für das EU-Parlament: Die 701 Abgeordneten mussten dringend abstimmen, um Milliardenhilfen für die europäische Wirtschaft freizugeben und Lockerungen für den europäischen Flugverkehr zu ermöglichen. Doch weil sie nicht zusammenkommen durften, stimmten sie erstmals in großer Mehrheit per Mail ab. Nur eine Handvoll EU-Abgeordneter kam ins Parlament in Brüssel, um dort ihre Stimme abzugeben.

„Die Maßnahmen gegen das Coronavirus wurden nicht überall gleich erfolgreich, solidarisch und entschieden angegangen", konstatiert auch EU-Vizeparlamentspräsident Othmar Karas ( ÖVP): "Manche Mitgliedstaaten tendieren in Krisenzeiten zu nationalen Scheuklappen statt europäischer Weitsicht. Daher wurden Grenzen unkoordiniert geschlossen, Versorgungsketten unterbrochen, Hilfsgüter zurückgehalten. Der ungarische Premierminister Orban missbraucht die Corona-Krise sogar, um seinen Plan, der liberalen Demokratie und Rechtstaatlichkeit schweren Schaden zuzufügen, weiterzuführen. Das ist ein vollkommen inakzeptabler Angriff auf unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, ärgert sich Karas.

Doch das Parlament schlug gestern seinereits Pflöcke im Kampf gegen das Corona-Virus ein: Es gab grünes Licht für die sofortige Freigabe von acht Milliarden Euro aus den EU-Kohäsionsfonds. Durch die Mitbeteiligung der EU-Staaten können sich dadurch Hilfsmittel in der Höhe von 37 Milliarden Euro ergeben.

Möglich wurde durch die Zustimmung des Parlaments auch ein Ende der "Geisterflüge". Die geltende Slots-Verordnung wird vorübergehend (vom 1. März bis zum 24. Oktober 2020) ausgesetzt, damit die Fluggesellschaften derzeit nicht genutzten Slots im nächsten Jahr behalten können. Das soll verhindern, dass Fluglinien Flüge mit sehr geringer Auslastung durchzuführen, um gewisse Slots zu behalten.