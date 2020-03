Das große Corona-Versäumnis: EU reagierte viel zu spät

Geradezu verzweifelt appellierte die Kommission an die Staaten: Nur in einem gemeinsamen Vorgehen sei die Coronakrise zu bewältigen – sei es im Wirtschaftsbereich, sei es auf dem Gesundheitssektor. Aber: „Auf dem Gesundheitssektor hat die EU kaum Befugnisse“, sagt Lüder Gerken, „sie kann nur koordinieren, aber nicht durchregieren“. Und so koordiniert sie nun, mit einiger Verspätung den Aufbau eines strategischen Vorrats medizinischer Ausrüstung. Doch bis die Lager voll sind, wird es noch zwei Monate dauern. Forschungsmillionen wurden aktiviert, 37 Hilfsmilliarden aus dem EU-Budget hervorgeholt. Und das bisher mächtigste Werkzeug: die 750 Milliarden-Euro-Spritze durch die EZB und die Lockerung von Budgetregeln.

Kritik in der Corona-Krise muss sich auch die Weltgesundheitsbehörde WHO anhören. Erst Ende Jänner rief die UN-Behörde den Notstand aus. Hintergrund für die Verzögerung war offenbar weniger ein medizinischer als ein politischer: Die WHO fürchtete den Zorn Pekings. Denn mit der Ausrufung des Notstandes war klar, dass China das Virus allein nicht mehr besiegen kann – also Schwäche zeigen würde.