Angststarre: Wird die Wirtschaftskrise so schlimm wie 2008?

Kleines Virus, große Wirkung. Warum reagiert die Wirtschaft gar so heftig?

Am schwersten wiegt die Unsicherheit: Niemand weiß, wie lange die Akutphase noch andauert. Wegen der ungewissen Aussichten (und Panikmeldungen) verfallen Investoren und Unternehmen in Angststarre: Sie stoppen Investitionen, motten ihre Expansionspläne ein. Das mag für den Einzelnen vernünftig sein, in Summe verursacht es genau jene Krise, die jeder gerne vermeiden würde.

Dazu kommt: Sonst stecken nur einige Regionen in einer Krise, anderen geht es gut. Das Coronavirus wird aber als globales Problem betrachtet. Sogar in sicheren Regionen halten sich die Konsumenten zurück. Reisen, Events und Messen werden storniert. Und das Virus lässt in manchen Fabriken die Produktion stillstehen – als Vorsichtsmaßnahme oder weil Vorprodukte fehlen.