Aktuelle Lage: Alle Coronavirus-Fälle in Österreich auf einen Blick

Am LKH Hartberg, wo am Sonntag der Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiterin bekannt geworden ist, sind am Montag weitere Maßnahmen getroffen worden: Termine in der internen Abteilung, in der die Frau bis zuletzt Dienst hatte und die für Montag oder Dienstag anberaumt waren, wurden bereits am Sonntagabend telefonisch bei den Patienten abgesagt, hieß es seitens der KAGes.

Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft begann am Montag auch mit der Verschiebung weiterer Termine der kommenden zwei Wochen. Nicht betroffen sind die Chirurgie und die Gynäkologie, dort bleibe die Akutversorgung aufrecht. Keinen Einfluss haben die Maßnahmen auch auf Termine für MR und CT sowie auf Termine in der Schmerzambulanz und in der Psychiatrischen Ambulanz.

Für die interne Abteilung dagegen herrscht Zutrittsverbot. Sie wird desinfiziert. Patienten, die mit der infizierten Mitarbeiterin Kontakt hatten, werden in häusliche Pflege entlassen. Wo dies nicht möglich ist, bleiben die Patienten in stationärer Pflege des LKH Hartberg, wenn notwendig unter Quarantäne.

Auf APA-Nachfrage hieß es, dass die infizierte Mitarbeiterin in einer Region auf Urlaub war, die erst am vergangenen Wochenende zum Risikogebiet erklärt wurde. Daher hat sie die Spitalsleitung auch nicht früher darüber in Kenntnis gesetzt. Außerdem seien die ersten Symptome erst aufgetaucht, nachdem sie schon wieder im Dienst war.

Am LKH Hartberg arbeiten laut einem Sprecher insgesamt rund 500 Männer und Frauen. 34 von ihnen könnten sich durch die betroffene Frau infiziert haben und müssen nun vorsorglich zu Hause bleiben. Die Mitarbeiterin hatte auch Kontakt zu 23 Patienten, die ebenfalls teilweise in häuslicher Absonderung sind oder im Spital betreut werden. Keiner der Kontaktpersonen zeige bisher Symptome einer Coronavirus-Erkrankung.