Coronavirus und Öl-Streit vernichten an den Weltbörsen Milliarden

Saudi-Arabien erklärt den Russen den Preiskrieg und bringt damit zuerst den Ölpreis und dann die Aktienmärkte zum Kollabieren. Mit einem Minus von bis zu 30 Prozent brach der Ölpreis am Montag so stark ein, wie zuletzt beim ersten Golfkrieg 1991. So etwas hatte es nicht einmal in der Finanzkrise 2008 gegeben. Entsprechend blank lagen die Nerven der Investoren.

Die US-Börsen starteten tiefrot, vorübergehend wurde der Handel ausgesetzt. Zuvor war der Nikkei in Tokio um mehr als fünf Prozent eingebrochen, in Europa gaben die Börsen in Frankfurt oder London in der Größenordnung von sieben Prozent nach. Großer Verlierer waren Öltitel. In New York stürzten die Papiere von Occidental Petroleum um mehr als 43 Prozent ab, Exxon Mobil sackte um 8,69 Prozent ab. Ebenso talwärts ging es für die Anteilsscheine des Ölkonzerns Chevron (-10,46 Prozent). Firmennachrichten spielten angesichts des Ausverkaufs an den Börsen so gut wie keine Rolle. „Alles wird vom Crash überschattet“, kommentierte ein Händler.