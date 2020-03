Coronavirus: Mehr als 100 Infizierte in Österreich, Tote bei Gefängnisrevolte in Italien

Über 100 Tote am Sonntag in Norditalien, Gefängnisrevolte in Modena

In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am Virus gestorben. Dies teilten die Regionalbehörden am Sonntagabend in Mailand mit. Demnach stieg die Gesamtzahl der Todesopfer der Coronavirus-Epidemie in der Lombardei seit Samstag von 154 auf 257. In ganz Italien starben bisher 366 Menschen durch das Virus. Die italienischen Behörden hatten am Sonntag drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus verhängt und ganze Regionen und Städte in Norditalien abgeriegelt. Zudem wurden alle Touristen zum Verlassen der Quarantäne-Zonen aufgerufen.

Außerdem gab es drei Tote bei einer Gefängnisrevolte in Modena. Zwei weitere Gefängnisinsassen liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus. Das berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica online. Die Revolte brach demnach wegen Restriktionen aufgrund der Virus-Epidemie aus, die in den italienischen Strafanstalten eingeführt wurden. So sollen die Insassen gegen Einschränkungen für den Besuch von Angehörigen protestiert haben. Nicht ausgeschlossen ist, dass Prügeleien zwischen Gefängnisinsassen ausgebrochen seien, die mit dem Protest nicht einverstanden waren.