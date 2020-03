Verschlampt Trump das Coronavirus?

Zu wenig Tests verfügbar

Beispiel: Trump behauptete am Wochenende bei einem Besuch der zentralen Seuchenschutzbehörde CDC in Atlanta, dass jeder Amerikaner, der einen Test wünsche, einen Test bekomme. Nur Stunden später erklärte Vize-Präsident Mike Pence, der von Trump als Leiter eines Krisenstabs eingesetzt wurde, dass man voraussichtlich erst in einigen Wochen über das nötige Volumen von Test-Kits verfügen werde. Bis zu diesem Montag sollen rund zwei Millionen Tests an Krankenhäuser und Labore ausgeliefert werden.

Einige Gründe für die Verzögerung haben ein parlamentarisches Nachspiel, das die Demokraten im Kongress anstrengen: Obwohl die Weltgesundheits-Organisation WHO bereits im Januar einen Test entwickelt hatte, der international Akzeptanz fand, entschied sich die US-Regierung für einen Alleingang. Dabei gab es inzwischen eingeräumte Pannen. Tests waren fehlerhaft, die CDC-Behörde musste nachjustieren, wertvolle Zeit verstrich. Senatorin Patty Murray will wissen, wer dafür verantwortlich ist.

Experte hält Kampf für verloren

William Hanage, Experte für Epidemien an der Harvard-Universität, hält den Kampf gegen das Virus aufgrund eklatanter Mängel bei der Vorbereitung auf Regierungsebene bereits für verloren. “Wir haben die Tür für das Virus weit offen lassen”, sagt der Mediziner. Dass in den USA bisher “nur” rund 550 Fälle in 31 Bundesstaaten und 21 Tote (Stand: Sonntag 21 Uhr US-Zeit) registriert sind, täusche sehr wahrscheinlich. Hanage sagt, die Todesfälle müssten nach Erfahrung mit dem Faktor 50 multipliziert werden.