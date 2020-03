Coronavirus: Italiens Gesundheitssystem droht Zusammenbruch

Gesundheitssystem steht vor dem Zusammenbruch

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt derzeit rasant: Innerhalb eines Tages seien 133 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen, teilten die Behörden am Sonntagabend in Rom mit. Allein in der Region Lombardei wurden seit Samstag 103 Tote registriert. Fast alle Patienten sollen über 60 wenn nicht über 70 Jahre alt gewesen sein und hatten eine oder mehr Vorerkrankungen.

Insgesamt starben 366 Menschen in Italien am Coronavirus.

Fast alle waren mehr als 80 Jahre alt und hatten eine oder mehrere Vorerkrankungen.

Der Primar des Mailänder Krankenhauses Sacco, Massimo Galli, will auf die schwierige Situation auf den überfüllten Intensivstationen der Lombardei aufmerksam machen und appelliert an die Bevölkerung, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, das berichtet das Ö1-Morgenjournal. Galli: „Wer sich nicht an die Vorschriften hält, der weiß nicht, mit welcher Situation wir in der Lombardei konfrontiert sind. Der hat keine Idee davon in welchem Zustand die Spitäler sind. Und dass wir bei der Aufnahme von Menschen im kritischen Zustand an die Grenzen unserer Kapazitäten gehen.“

Zivilschutzchef Angelo Borelli sagte Sonntagabend, das sich 650 Menschen auf der Intensivstation befänden, um 14 Prozent mehr als am Samstag. Während die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien seit Samstag um 57 Prozent stieg, kletterte die Zahl der Neuinfizierten um 26 Prozent auf 6387. Die Zahl der genesenen Patienten stieg um fünf Prozent auf 622.

