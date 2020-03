Die Krise in Österreich: Einbruch scharf, aber bestenfalls kurz

Wie lange? Das ist momentan die große, entscheidende Frage hinter allen Konjunkturprognosen. Nämlich, wie lange wird der Stillstand in großen Teilbereichen der heimischen Wirtschaft noch andauern müssen, damit die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann. Davon hängt ab, wie tief das Minus in der Wirtschaftsleistung 2020 letztlich ausfallen wird.

Minus 2,5 Prozent

Derzeit lasse sich keine wirkliche Prognose erstellen, man könne nur in Szenarien rechnen, betonte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Donnerstag. Jenes der Ökonomen sieht aktuell so aus: Die Eindämmungsmaßnahmen bleiben bis Ende April in Kraft. Im Mai können sie allmählich gelockert werden, sodass sich die Lage im Sommer normalisiert.

Unter diesen Voraussetzungen würde die österreichische Wirtschaft 2020 um 2,5 Prozent schrumpfen. Der erwartbare Aufhol- bzw. Nachholeffekt, insbesondere in der Industrieproduktion, würde sich großteils erst im kommenden Jahr einstellen.