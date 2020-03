Betrüger nutzen die Corona-Krise aus: AK warnt

Betrug am Telefon

Eine weitere Masche, um an das Geld verunsicherter Menschen zu kommen, ist Telefon-Betrug: So werden überwiegend ältere Menschen von angeblichen Verwandten kontaktiert, die wegen des CoV im Krankenhaus behandelt werden. In einigen Fällen erhielten die Opfer einen zweiten Anruf eines angeblichen Arztes oder Spitalvorstandes, der den stationären Aufenthalt bestätigte. Dann wird von den Opfern dringend Geld oder Wertgegenstände für die Behandlung verlangt, welches sie hinterlegen oder in bar an "Spitalsvertreter"übergeben sollen.

Opfer werden auch von angeblichen Gesundheitsdiensten angerufen und es werden persönliche Informationen zur angeblichen Nachverfolgung des Infektionsweges (Kontakte) verlangt. Dabei fragen die Täter, angeblich zu Verifizierungszwecken, auch nach Bank- und Zahlungsdaten.