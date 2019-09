Web-Shops: Kriminelle werden immer professioneller

Im Vorjahr haben Österreichs Onlineshops durch solche Betrügereien einen Gesamtschaden in Höhe von 52 Millionen Euro erlitten. Kriminelle würden sich etwa aus dem Telefonbuch reale Personen suchen, auf deren Namen und Adresse sie bestellen, erläutert Kahn die Vorgangsweise. Geht die Ware in den Versand, wird der Zustellungsort geändert – an eine Adresse, an der der Betrüger das Paket entgegen nimmt. In der Hitliste der Betrugsliste ganz oben: Elektronikwaren.

Sonntag rät Firmen, besonders bei der Zahlungsoption „Kauf auf Rechnung“ eine Bonitätsabfrage zu machen und zumindest zu checken, ob es den Kunden auch wirklich gibt. Eine entsprechende Software gibt es laut dem Branchensprecher ab ein paar Hundert Euro. Die Option, die Rechnung erst nach Erhalt der Ware zu bezahlen, ist in Österreich besonders beliebt. Laut Sonntag können Händler ihre Umsätze um bis zu 30 Prozent steigern, wenn sie diese Zahlungsmöglichkeit anbieten.