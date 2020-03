Corona-Pandemie: Studie aus 2012 alarmiert Verschwörungstheoretiker

In der Risikoanalyse breitet sich das Virus „im Februar“ (Jahr wird nicht genannt) in Asien aus, die Erreger stammen aus Südostasien und werden über Wildtier-Märkte auf den Menschen übertragen. Tatsächlich gehen Wissenschaftler davon aus, dass ein Wildtier-Markt in Wuhan der Ursprung des Virus ist.

Im April schafft es über einen infizierten Flugpassagier den Weg nach Deutschland, es kommt zur Pandemie, die sich „in Wellen mit ansteigenden Zahlen“ ausbreitet. „Es ist so lange mit Neuerkrankungen zu rechnen, bis ein Impfstoff verfügbar ist“, heißt es in der Analyse. Kalkuliert wird mit drei Jahren. Derzeit halten Experten es für möglich, dass in einem bis eineinhalb Jahren ein Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar ist.

Inwiefern können sich Behörden vorbereiten?

Bemerkenswert: Die Risikoanalyse geht von einem ähnlichen Virustyp aus. Er ist hochansteckend, etwa 70 Prozent der Bevölkerung erkranken in drei Ansteckungswellen, da niemand immun ist. „Mittel zur Eindämmung sind beispielsweise Schulschließungen und Absagen von Großveranstaltungen.“

Zu den Symptomen der "Erkrankung" gehören laut Analyse trockener Husten, Fieber und Atemnot. Junge haben einen milderen Krankheitsverlauf. Ältere Menschen sind eine akut gefährdete Risikogruppe. Die Inkubationszeit beträgt bis zu 14 Tage, Erreger haftet auch einige Zeit auf Oberflächen.

Infizierte und Verdachtsfälle müssen in Quarantäne. Die Lebens- und Arbeitswelt verändert sich, Wirtschaft und Gesundheitssystem kollabieren zeitweise, insgesamt sterben 7,5 Millionen Deutsche. Die Sterblichkeit in der Studie ist im Übrigen etwa drei- bis viermal so hoch, wie beim aktuellen, neuartigen Coronavirus. Und eben: Das Virus hat drei Jahre Zeit, um Schaden anzurichten.