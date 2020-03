Coronavirus-Hotline: Mitarbeiter kritisiert Arbeitsbedingungen

Zehntausende von Anrufen verzeichnet die Gesundheits-Hotline 1450 aktuell österreichweit täglich. Die Hotline gilt als erste Anlaufstelle in Sachen Corona. Zuletzt häuften sich dabei auch die Beschwerden über stundenlange Wartezeiten und unzureichende Informationen. Was sich mittlerweile gebessert haben soll, wie der Standard berichtet. Demnach sei auch der Andrang gesunken. Waren es letzte Woche noch rund 21.000 Anrufe pro Tag, seien am Dienstag 3.600 Anrufe eingegangen.