Studie: Britische Variante nicht tödlicher + Mit CoV-Infektion zu Hause: Was Ärzte raten

In Italien ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Montag wieder leicht gestiegen. 358 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es 27 weniger gewesen. Die Zahl der Neuinfektionen sank von 15.486 auf 9.789, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit.

Seit dem heutigen Montag gelten nur noch in vier statt bisher neun Regionen die besonders strengen Corona-Sperren der Roten Zone. Sechs Regionen wechselten in die mittlere Risikozone („orange“) - darunter die Lombardei, das Piemont, die Emilia Romagna und die Toskana. In Sardinien jedoch hat sich die Infektionslage gegen den nationalen Trend verschlechtert: Die Insel wurde am Montag zur Roten Zone.