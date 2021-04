Lockdown im Osten verlängert: "Es wird schon langsam zach"

Hart trifft der weitere Lockdown vor allem die Gastronomie. Im angesagten Beachclub Himmelblau am Achtersee in Wiener Neustadt hat man versucht möglichst gut aus der Krise zu kommen. "Die Verlängerung des Lockdowns wirkt sich für uns dahingehend aus, dass wir weiterhin unser Pickup und Delivery-Service durchführen. Wir sprechen inzwischen von 6 Monaten in denen wir gänzlich unser Betriebskonzept umstellen mussten. Also hin von einer Dienstleistung am Kunden zu einer formellen via Webshop-Bestellung. Wir glauben aber fest daran, dass wir bis bitte Mai, also ähnlich wie im letzten Jahr, aufsperren dürfen", sagt Geschäftsführer Roman Petek.