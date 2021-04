Ein beliebter, aber zaudernder Minister geht

Seine guten Umfragewerte korrelierten nicht immer mit seiner konkreten Arbeit.

Er war oft zu zögerlich, betrieb Mikromanagement, besetzte vakante Positionen im Gesundheitsbereich viel zu spät und ließ die Pluralität der Expertenmeinungen oft einfach stehen. Er sah sich als „dialogorientiert“, oft war er aber auch einfach entscheidungsschwach. Im Abschied verwies der Grüne noch einmal auf Kernthemen, die ihm abseits der Pandemie eigentlich ein Anliegen war: Aufwertung des Pflegeberufs, Tierschutz, Bekämpfung der Altersarmut bei Frauen.

Ganz offenbar hielt Anschober die zunehmenden Konflikte in der Regierung nicht mehr aus, seine Krankenstände hatten sich zuletzt gehäuft. In seinem Medienstatement bedankte er sich bei allen, nicht aber beim Koalitionspartner, was tief blicken lässt.