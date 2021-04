Anschober-Rücktritt: Wer ihm nachfolgen könnte

Heftig ventiliert wird am Dienstagvormittag der Name Wolfgang Mückstein, ein Wiener Allgemeinmediziner, der sich politisch für die Grünen engagiert. Er ist Vereinssekretär der Grünen Ärzte und auch in der Ärztekammer vertreten.

Als Kandidat gilt auch Stefan Wallner, derzeit Kabinettschef von Vizekanzler Werner Kogler. Der 49-Jährige war zuvor Generalsekretär im Ressort und davor bei der Caritas. Er sei ehrgeizig und ein "Machtmensch" - einer, der der ÖVP in der Koalition die Stirn bieten kann, sagt man über ihn.

Bereits vergangene Woche war Sigrid Pilz, Wiener Patientenanwältin, im Gespräch. Die 62-Jährige war mehr als zehn Jahre lang Abgeordnete im Wiener Landtag, hat sich aber bereits vor Längerem von der Politik verabschiedet. Laut KURIER-Informationen gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass sie zurückkehrt.

Aufgetaucht ist am Dienstag der Name Martina Berthold, derzeit grüne Stadträtin in Salzburg, von 2013 bis 2018 war sie Landerätin in der schwarz-grün-pinken Koalition von Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Kommt ein Experte?

Bei den Überlegungen stellt sich die Frage, ob der Posten jetzt, in Pandemie-Zeiten, mit einer Expertin bzw. einem Experten oder doch einer politischen Persönlichkeit besetzt werden soll. Die Personaldecke der Grünen ist dünn - gut möglich also, dass man sich einen Quereinsteiger holt.

Eine Variante, die offenbar im Vorfeld überlegt wurde, ist, das Ressort zu teilen. Neben Gesundheit sind im Ministerium auch Soziales, Pflege, Konsumentenschutz und Tierschutz angesiedelt. Das scheint aber unwahrscheinlich.

Der oder die neue Ministerin müsste von den Grünen im Bundesvorstand und im Erweiterten Bundesvorstand, in dem auch die Landes-Grünen vertreten sind, gewählt werden. Dieser Prozess sollte diese Woche starten.