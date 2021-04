Lockdown-Hardliner: So tickt der neue Gesundheitsminister

"Zweiter Lockdown kam zu spät"

Bereits im Sommer 2020 warnte Mückstein in einem Interview mit dem Standard vor möglichen Folgeschäden der Pandemie: "Die Konsequenzen werden wir erst in einigen Monaten oder Jahren sehen - vor allem dort, wo Patienten in dieser Zeit nicht behandelt wurden, also wo eine chronische Wunde nicht zugeheilt ist oder Diabetiker ein paar Monate schlecht eingestellt waren." Dementsprechend präsentierte er sich in den vergangenen Monaten als Befürworter harter Lockdowns.

Auf Servus TV nahm Mückstein das Corona-Management der Bundesregierung Ende Jänner deutlich in Schutz. In Paris und New York seien die Menschen "wie die Fliegen gestorben", warnte er vor zu laschen Maßnahmen. Und zwar deshalb, "weil so viele gleichzeitig auf den Intensivstationen gelegen sind", dass lebenswichtige Operationen nicht mehr durchgeführt werden konnten.

Genau dieses Szenario müsse man verhindern. Ist das bei uns gelungen? "Der zweite Lockdown ist wahrscheinlich zu spät gemacht worden, um drei Wochen", kritisierte Mückstein Österreichs Vorgehen bei der zweiten Welle im vergangenen Herbst.

"Transparente Kommunikation ist das Wesentliche"

Auch im März präsentierte sich der neue Gesundheitsminister als "Lockdown-Hardliner". Den Ost-Lockdown kritisierte er auf Puls24 ebenso als "zu spät" und monierte, dass die Landeshauptleute - im Gegensatz zu Anschober und den Experten - zu "lange gebremst" hätten. Er nehme "eine gewisse Paralyse" beim Krisenmanagement wahr, bekundete Mückstein und stellte die Wirksamkeit des Test-Konzepts infrage.

Dann sagte er einen Satz, an dem man ihn in den kommenden Wochen und Monaten wohl messen wird: "Transparente Kommunikation ist das Wesentliche – und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse."

Was überlastete Intensivstationen und viele Corona-Erkrankte in der Praxis bedeuten, weiß der Arzt jedenfalls aus erster Hand. Dem KURIER erzählte er am 20. März, wie Corona ein Versorgungschaos in den Arztpraxen verursacht hätte - auch in seiner. Mückstein hatte folgenden Appell an die Bevölkerung: "Die Botschaft an die Patienten muss jedenfalls lauten: Kommen Sie nicht persönlich zu uns in die Ordination. Melden Sie sich telefonisch oder per Mail in der Arztpraxis."