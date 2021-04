Lockdown bis 2. Mai in Wien und Niederösterreich

Unpopuläre Maßnahme

„Mir ist wichtig, dass alle Patienten die notwendige Behandlung bekommen. Es braucht daher Maßnahmen, um die Zahl der Patienten auf Intensivstationen zu reduzieren“, sagt Ludwig und räumt ein: „Ich weiß, diese Maßnahmen sind unpopulär, aber sie sind angesichts der steigenden Zahlen auf den Intensivstationen notwendig.“

Ludwig ist sich auch sicher, dass die früher stattfindende Öffnung der Schulen noch für Diskussionen sorgen wird. „Das Thema haben wir lange mit den Experten diskutiert. Es ist eine Frage des geringsten Übels.“ Viele Kinder würden aufgrund des Lockdowns bereits an psychischen Problemen leiden, oft sei zudem daheim zu wenig Platz, um lernen zu können.

Der Bürgermeister rechnet derzeit nicht damit, dass der Lockdown über den 2. Mai hinaus verlängert werden muss. Vielmehr geht er dann von schrittweisen Öffnungen aus, begleitet mit Maßnahmen wie Maskenpflicht.

Im Vorfeld seiner Entscheidung hatte Michael Ludwig mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil telefoniert. „Ich habe beide Landeshauptleute über unsere Entscheidung informiert“, sagt Ludwig. „Ich strebe eine gemeinsame Lösung für die gesamte Ostregion an.“

Lage in der Ostregion kritisch

Niederösterreich erklärte wenige Minuten danach, dass man mitziehen werde. „Die Lage in Teilen der Ostregion ist nach wie vor kritisch. Laut den Prognosen der Experten könnte ab kommender Woche eine Entspannung auf den Intensivstationen möglich werden. Aber noch warnen Gesundheitsexperten vor Alleingängen in der Ostregion“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) sowie Landesrätin Ulrike Königsberger (SPÖ).

Diesen Gleichklang hätte auch das Gesundheitsministerium empfohlen. Nachsatz in der Presseerklärung: „Gleichzeitig erwarten wir uns vom Bund rasch einen klaren Pfad für darüber hinausgehende Öffnungsschritte im Mai in der Gastronomie, in der Kultur und im Sport.“

Im Burgenland allerdings wartet man noch ab. Da will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erst am Mittwoch bekannt geben, ob man sich der Verlängerung anschließt. Angesichts der sinkenden Infiziertenzahlen gibt es in Eisenstadt viele Stimmen, die lieber eine Abkoppelung vom Wiener Weg sehen würden.