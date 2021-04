Lockerungen in England, Tschechien, Slowenien und Serbien

Lockerungen in Tschechien, Slowenien, Serbien

Trotz weit höherer Inzidenzzahlen treten am Montag auch in einigen kontinentaleuropäischen Staaten Lockerungen in Kraft. In Tschechien entfallen ab Montag das Verbot, den eigenen Wohnbezirk zu verlassen, und die nächtliche Ausgangssperre. Die ersten Schüler kehren in die Schulen zurück. Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen gelten aber vorerst weiter.

In Slowenien endet am Montag das Verbot, die eigene Region ohne Ausnahmeerlaubnis zu verlassen, und die nächtliche Ausgangssperre. Kindergärten und Volksschulen öffnen wieder, ebenso bestimmte Geschäfte, Kfz-Werkstätten, Museen und Galerien. Auch in Serbien öffnen wieder die Einkaufszentren.