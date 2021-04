OÖ: Gartenfest mit 90 Personen aufgelöst

Party in Goldwörth

In Goldwörth wurde die Polizei nach einer anonymen Anzeige aktiv, wonach sich betrunkene Personen an der Örtlichkeit befänden. Die Beamten seien um 11.05 Uhr eingetroffen und hätten starken Cannabisgeruch aus einer Halle wahrgenommen. In einem Partyraum seien elf Personen angetroffen worden, wobei die Polizisten einzelne von ihnen am Verlassen des Gebäudes hinderten.

Eine weitere Person sei außerhalb des Gebäudes angehalten worden. Es habe sich um fünf Frauen und sieben Männer im Alter von 19 und 24 Jahren gehandelt, die allesamt gegen mehrere Covid-Bestimmungen verstoßen hätten. Nach den Polizeierkenntnissen hielten sie sich schon in der Nacht vom Samstag in dem Raum auf.