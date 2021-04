53.000 Ausländer meldeten sich in Serbien für Impfung an

2,88 Millionen Menschen bereits geimpft

In dem Sieben-Millionen-Einwohnerland sind bisher 2,88 Millionen Menschen geimpft worden. Nächste Woche werde die Marke von drei Millionen Impfungen erreicht werden. Einen vollständigen Impfschutz haben 1,17 Millionen Serben. "Fast alle Bürger, die sich über das Portal angemeldet haben, wurden auch geimpft", sagte Jovanovic. Kommende Woche werde eine Lieferung mit 100.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffes im Land erwartet, der dann jenen Menschen verabreicht werde, die eine Präferenz für dieses Vakzin geäußert hätten.

Serbien verwendet neben den in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffen auch Vakzine russischer und chinesischer Herkunft. Der größte Teil der Impfungen erfolgte bisher mit dem chinesischen Impfstoff. Schon im Mai will Serbien seinen Bürgern auch ein Impfzertifikat ausstellen, das Reisen in andere Länder ermöglichen soll. In der Europäischen Union soll der sogenannte "Grüne Pass" bis Juni fertig sein.