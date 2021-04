Serbien stoppt Impfung ausländischer Bürger

Eigentlich werden die Chinesen in Serbien inzwischen als Retter angesehen, und zwar nicht nur wegen der Coronavirus-Krise. Ein erstes chinesisches Großprojekt im Balkanland war die 2014 fertiggestellte Donau-Brücke in Belgrad, die rund 210 Mio. Euro kostete. Darauf folgten andere Projekte. Das größte Stahlwerk in Smederevo wurde 2016 vom chinesischen Stahlriesen HBIS zum Preis von 46 Mio. Euro übernommen. 5.000 Arbeitsplätze in der Kleinstadt östlich von Belgrad wurden dadurch gerettet. In der Vojvodina-Stadt Zrenjanin ist ein Betrieb des Reifenproduzenten Linglong im Wert von rund 800 Mio. Euro im Bau. Chinesische Firmen sind auch in Infrastrukturprojekten engagiert.

Vor gut einem Jahr hatte Vucic sehr heftig die Europäische Union wegen fehlender Solidarität in den Krisenzeiten kritisiert. Europäische Solidarität existiere nicht mehr, meinte er damals. Gleichzeitig lobte er die "chinesischen Brüder". Wie andere Staaten hatte auch Serbien wichtige Hilfsgüter aus China erhalten. Auch ein ärztliches Team hatte im Vorjahr dem Balkanland wochenlang geholfen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.