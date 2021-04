Palfinger ließ 40 Schlüsselkräfte in Serbien impfen

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat nun 40 Schlüsselarbeitskräfte in Serbien gegen das Coronavirus impfen lassen. "Wir verlieren mittlerweile Aufträge, die sich über die nächsten drei bis fünf Jahre erstrecken, weil unsere Mitarbeiter nicht vor Ort sein können", begründete Palfinger-CEO Andreas Klauser am Donnerstag in den "Salzburger Nachrichten" den Schritt. Internationale Konkurrenten hätten längst geimpft.

Ursprünglicher Plan missglückt

"Wir haben daher selbst rund 40 Mitarbeiter, die dringend international unterwegs sein müssen, im Ausland impfen lassen", sagte Klauser - und zwar mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und AstraZeneca. Gelungen sei das mit "engen Kooperationspartnern". Der ursprüngliche Plan des Unternehmens, selbst Impfstoff nach Österreich einzuführen, sei nicht geglückt.