Online-Optiker Mister Spex eröffnet erstes Geschäft in Österreich

Die deutsche Optikerkette Mister Spex eröffnet das erste Geschäft außerhalb von Deutschland in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling). In Kürze folgt auch ein Standort in Schweden. Der 2007 gegründete Online-Optiker mit Firmensitz in Berlin setzt auf ein Kombimodell aus Filialen und Onlineshop. In Deutschland betreibt die Optikerkette bereits 38 eigene Standorte.

Börsengang wahrscheinlich

Ein Börsengang von Mister Spex scheint laut "Handelsblatt" immer wahrscheinlicher. Die Kette ist nach eigenen Angaben der größte Online-Optiker Europas. "Wir freuen uns sehr, unsere europäische Store-Premiere in Wien zu feiern", so Mirko Caspar, Co-CEO von Mister Spex, am Donnerstag in einer Aussendung.