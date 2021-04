Kalvarienbergkirche: Beten für weniger Dioptrien

Sollten Sie ein Problem mit Ihren Augen haben, könnte ein Besuch in der Kalvarienbergkirche in Wien-Hernals helfen. Vielleicht. Denn dort befindet sich am linken Seitenaltar die „Türken-Muttergottes“, die man – so die Sage – um Hilfe bitten kann. Speziell bei Augenleiden: Beten für weniger Dioptrien, ein Rosenkranz für bessere Sichtverhältnisse. Aber wie das mit Wundern so ist, kann alles, muss aber nichts sein. Vergessen Sie also bei einem Besuch der Kirche Ihre Brille nicht.

Zurück zur „Türken-Muttergottes“: Dieses Bild ist eine Kopie des Bildes aus der Mariahilfer Kirche (das wiederum eine Kopie des Originals sein soll). Es wurde 1683 nach der zweiten Wiener Türkenbelagerung im Lager der in die Flucht geschlagenen Osmanen gefunden, die das Kunstwerk offenbar als Schießscheibe verwendet haben: Die Einschüsse sind am besten an der Hand der Madonna und am rechten Bein des Jesuskindes zu sehen. Das Bild ist eines der wenigen Highlights in der Kirche. Erwähnenswert ist noch eine Pietà: Sie stammt aus der Barockzeit und steht etwas verloren auf einem Tisch.