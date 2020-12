Kirche St. Johann Nepomuk: Das Medienhaus in der Praterstraße

Jedes Bild im Führich-Kreuzweg ist extrem bewegt, von Gesten und Grimassen bis hin zu den Faltenwürfen der Gewänder wird jedes Element benutzt, um Drama zu erzeugen. Der Raum des Bildgeschehens ist nicht tief, wodurch die Personen dem Betrachter förmlich entgegenzukommen scheinen.

Als Maler wird Führich der Epoche der Romantik zugeordnet – seine Formensprache verdankt sich aber den Erkenntnissen aus Renaissance und Barock, die er auch als Professor an der Kunstakademie weitergab. 1861 wurde Führich in den Ritterstand erhoben, die Führichgasse nahe der Albertina ist nach ihm benannt. Der Kreuzweg in der Johannes-Nepomuk-Kirche aber hatte ein langes Nachleben: In der Pfarrgemeinde weiß man von mehr als 700 Reproduktionen der Bildfolge in aller Welt. In den USA wurden ab 1873 Kopien im Katalogversand angeboten, Exemplare finden sich etwa in Wichita/Kansas oder in Sioux Falls/South Dakota. Dass die Kirche in der Praterstraße damit auf gewisse Art ein frühes globales Medienzentrum war, ahnt heute kaum noch jemand, der auf der zum Boulevard gewandelten „Jägerzeile“ an ihr vorbeispaziert.