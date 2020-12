Christkönigskirche in Wien: Juwel mit schwieriger Vergangenheit

Bei ihren Projekten unterstützt wurde sie vom zweifachen Bundeskanzler Ignaz Seipel, dem antidemokratischen Sozialistenfresser und „Prälaten ohne Gnade“. Nach dessen Tod am 2. 8. 1932 initiierte Burjan den Bau einer Gedächtniskirche. Binnen kürzester Zeit hatte sie genügend Spendengelder beisammen.

Den Wettbewerb (ohne Jury!) konnte Holzmeister für sich entscheiden. Er hatte in Wien u. a. bereits das Krematorium beim Zentralfriedhof entworfen, die Kirche in der Krim und jene in Dornbach.

Die Grundsteinlegung für die Christkönigskirche fand am 30. Juni 1933 statt. „Doch Burjan hat sie nicht mehr erlebt: Sie starb am 11. Juni“, erklärt Bramberger. „Daher hat Bundeskanzler Engelbert Dollfuß mit seiner Gemahlin Alvine die Bauaufsicht übernommen.“ Aber auch der Ständestaat-Diktator starb vor Ende der Arbeiten: Er wurde am 25. Juli 1934 von Nationalsozialisten ermordet.