Griechisch-orthodoxe Kirche: Die Überraschung hinter der Fassade

Zur Person

Valerie Strassberg (50) studierte Theaterwissenschaft, war Reiseleiterin und ist seit 2008 Fremdenführerin. Unter dem Label „Vienna by Val“ (v)ermittelt sie alles Wissenswerte über die Stadt. Sie führt auch in Spanisch, Italienisch und Französisch.

Spezielle Touren

Um Musik geht es in der Tour „Das Goldene Wiener Herz“. Strassberg bietet zudem eine Sigmund-Freud-Tour an – zu den Stätten seines Lebens u. a. in der Leopoldstadt (ein Haus, in dem Freud als Kind lebte, ist erhalten geblieben!). Endpunkt ist das frisch renovierte Freud-Museum in der Berggasse: „Es ist wirklich sehr schön geworden!“

Info: strassberg.at