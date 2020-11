Kulturstreaming: Jede Bühne ist jetzt ein Medienunternehmen

Dieser erste Schwung an gutem Willen, Intimität und Zusammenhalt ist nun, in der zweiten Welle, wegprofessionalisiert worden. So, wie sich Pädagogen fürs Home Schooling und Buchläden für die Lesestoffauslieferung gerüstet haben, haben sich die Bühnen und Museen im neuen Normalen breitgemacht: Jede Bühne ist nun ein Medienunternehmen, wie es Variety zusammenfasste.

Immer professionellere Streaming-Produktionen werden über die gleichen Kanäle verteilt, die schon Facebook, der „Tatort“ oder virale Skatervideos verstopfen.

Viele dieser neuen Medienanbieter aus dem Kulturbereich sind durchaus groß, und sie gehen mit wuchtigem Angebot ins Rennen. Und mit dem Anspruch, auf höchstem Niveau in einem nicht ureigentlichen Markt mitspielen zu können. Die Wiener Staatsoper hegt Übertragungspläne, am Sonntag gibt es Alfred Dorfers „Figaro“-Inszenierung aus dem Theater an der Wien im ORF.