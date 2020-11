Alfred Dorfer über erste Opernregie: "Ein positives Minenfeld“

Ein Minenfeld, das in Zeiten der Corona-Pandemie sicher nicht harmloser geworden ist. „Jetzt spielen wir vor einem leeren Saal, das Publikum ist ausgesperrt. Aber was passiert in der Kultur danach? Wenn die Theater wieder öffnen können? Trauen sich die Menschen, wieder ins Theater zu gehen? Das wäre für alle lebenswichtig“, so Dorfer, der mit seinem aktuellen Programm „und. . . “ wieder auf Tournee gehen möchte.

Die Zeit des Lockdown nützt der Künstler neben dem letzten Feinschliff an „Nozze“ für die Arbeit an einem neuen Abend und auch ein Buchprojekt nimmt allmählich Gestalt an. Dorfer: „Das wird mit Kommentaren zur Zeit zu tun haben.“ Und große Oper? Hat Dorfer als Regisseur Blut geleckt? Da gibt es einige Stücke, die mich lange begleiten, über die ich nachdenke.“