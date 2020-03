Christoph Waltz' "Fidelio": Stehtheater im Fernsehen

Es hätte die Premiere schlechthin zum Beethoven-Jahr (250. Geburtstag des Komponisten) werden sollen. Dessen einzige Oper „Fidelio“ in der selten gespielten zweiten Fassung im Theater an der Wien und in der Regie des zweifachen Oscarpreisträgers Christoph Waltz, der sich bereits zum dritten Mal an einer Operninszenierung versuchen wollte.

Dann aber kam Corona – die Folgen sind bekannt. Keine Premiere, kein Publikum, aber immerhin ein „Fidelio“. Denn ORF 2 brachte das Probenmaterial in einer Art Fernsehpremiere dennoch unter das Volk; in der gewohnt professionell-guten Regie von Felix Breisach. Der wiederum arbeitet bekanntlich filmisch, was auch für Christoph Waltz ein Glücksfall war.