"Fidelio"-Inszenierung von Christoph Waltz kommt ins Fernsehen

Von vielen als eines der österreichischen Highlights zum Beethoven-Jahr 2020 erwartet, ist beim „Fidelio“ am Theater an der Wien nun alles anders - jedenfalls fast. Zwar konnte die Premiere der Oper unter der Regie von Hollywoodstar Christoph Waltz aufgrund des Coronavirus nicht wie geplant stattfinden, doch via ORF 2 ist die Klassikgemeinde am Freitag (20.3., 22.30 Uhr) dennoch mit dabei.

Vergangene Woche wurden die Proben, die ohne Publikum und unter Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung stattfanden, aufgezeichnet. Entstanden ist unter der Bildregie von Felix Breisach so eine Fernsehfassung des Werks, bei dem Manfred Honeck die musikalische Leitung der Wiener Symphoniker übernommen hat und neben dem Arnold Schoenberg Chor etwa Eric Cutler als Florestan und Nicole Chevalier als Leonore zu erleben sind. „Wenn die Türen der Opern- und Konzerthäuser geschlossen bleiben, bringt der ORF die Kultur eben nach Hause“, wurde ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Dienstag in einer Aussendung zitiert.