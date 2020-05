Akademie am Schillerplatz: Der historistische Tempel der Kunst

Das Museum sollte ein Gesamtkunstwerk sein – samt Deckengemälden. Bei der Eröffnung am 3. April 1877 in Anwesenheit des Kaisers waren diese aber noch nicht fertiggestellt. Beauftragt hatte man Anselm Feuerbach, Professor seit 1873. Er lieferte sich einen Streit mit Hansen, weil er sich nicht dessen Vorstellungen unterwerfen und nur ein einziges, 200 Quadratmeter großes Monumentalgemälde schaffen wollte. Der Kompromiss sah schließlich ein ovales Bild vor (mit dem „Titanensturz“ als Thema). Und nur dieses konnte Feuerbach fertigstellen. Denn er starb 1880 unvermutet. Die Rahmungsbilder wurden von Feuerbachs Mitarbeiter Heinrich Tentschert (mit dem man nicht zufrieden war) beziehungsweise Christian Griepenkerl vollendet.

In der letzten Woche stand in der Aula noch das Gerüst. So führte der Rektor den Reporter hinauf zur Decke mit den Gemälden und Hansens Medusenhäuptern. Doch ganz ehrlich: So nah am Objekt kann man nicht sehr viel erkennen ...

Info: Wiedereröffnungen

Die Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien im Palais Lobkowitz/ Theatermuseum wird erst ab 1. Juli wieder geöffnet sein, der Ausstellungsraum xhibit der Akademie in der Eschenbachgasse schon ab 2. Juni