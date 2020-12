Ruprechtskirche in Wien: Und der Mann vom Mond schaut zu

Angeblich wurde die Kirche im Jahr 740 gegründet. Sie ist zwar nicht das älteste Gotteshaus von Wien, aber das älteste erhaltene. Und das nur mit viel Glück. Die romanische Kirche wurde z. B. während des Großbrands 1276 schwer beschädigt – und anschließend gotisiert, wie man an den unregelmäßig eingeschnittenen Spitzbogenfenstern sehen kann.

Auch in den folgenden Jahrhunderten gab es Veränderungen. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde südseitig an das Langhaus ein Seitenschiff angebaut. Und direkt neben der Kirche stand, wie Romana Fullerney erzählt, der Pragturm. In diesem residierte, weil das Geschäft mit dem Salz ein Monopol war, ab 1504 das Salzamt.

„Es hatte die Aufgabe, das in Blöcken auf Schiffen angelieferte Salz für den Detailverkauf vorzubereiten. Einer Legende zufolge soll das in der Kirche passiert sein.“ Das Salzamt, auch für die Erhaltung des Gebäudes zuständig, bestand bis 1824. Aber erst acht Jahre später wurde der Pragturm demoliert. Und so entstand die Redewendung, dass man sich, wenn etwas aussichtslos ist, beim Salzamt beschweren könne.