Die Minoritenkirche und ihre weggeschossene Turmspitze

In einer weiteren Bauphase (1339–1400) entstand aus dem Langhaus und der Kapelle eine dreischiffige Hallenkirche. Der abgetrennte Langchor war nun funktionslos geworden, blieb aber bestehen. Der Kirchenraum wurde daher fast so breit wie lang – was durchaus im Sinn der Minoriten gewesen sei, wie Duca-Korp erklärt. „Die Gläubigen sollten die Priester gut sehen und hören können.“

In den folgenden Jahrhunderten gab es kaum Veränderungen. Nur der Turm bekam es ab. „Von oben hatte man einen sehr guten Ausblick. Daher haben ihn die Türken bei ihren Belagerungen immer wieder abgeschossen.“ Seither fehlt dem Turm die Spitze.