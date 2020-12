Friedhofskirche: Eine echter Hingucker am Zentralfriedhof

Vom Eingang beim Haupttor (Tor 2) aus betrachtet, baut sich die Kirche in der Ferne auf: mächtig, erhaben. Der Blick wird dabei auf die Kuppel gelenkt, sie zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. So war das auch der Plan des damals noch sehr jungen Architekten Max Hegele, der den Wettbewerb 1899 für sich entscheiden konnte. In der Jury saß auch Otto Wagner, der zu diesem Zeitpunkt noch keinen Entwurf für die etwas später von ihm geplante Kirche am Steinhof hatte. Man könnte jetzt also denken, Otto Wagner habe bei Hegele abgeschaut, sagt Schwammschneider. „Aber genau weiß das keiner.“