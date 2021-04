Die Corona-Hotspots in Österreich

Auch die Gesundheitsexperten diskutieren darüber und Kritiker des Lockdowns verweisen auf die zuletzt sinkenden Zahlen. Tatsächlich gibt es aktuell nur einen Bezirk in Österreich mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 400. Nämlich Lienz mit 449. Dahinter liegt Braunau am Inn mit 336, hier lag die Inzidenz in der Vorwoche noch über 400. Auf Platz drei steht Spittal an der Drau mit 315. - siehe Grafik