2.313 neue Corona-Infektionen in Österreich

Nach der vergleichsweise niedrigen Infektionszahl am gestrigen Montag werden die Neuinfektionen am heutigen Dienstag bereits wieder etwas mehr. In den vergangenen 24 Stunden gab es 2.313 Neuinfektionen in Österreich.

Im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche sind das rund 400 Neuinfektionen mehr.

Zudem gibt es 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Zuletzt gab es am 19. März so viele neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden.

Die Lage in den österreichischen Spitälern entspannt sich ebenfalls nicht. 37 neue Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden auf Normalstation hinzugekommen. Auf den Intensivstationen waren es zwar 12 Patienten weniger, dieser vermeintlichen Entlastung stehen aber auch die 42 Todesfälle gegenüber.