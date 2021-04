China zweifelt Wirksamkeit des eigenen Impfstoffes an - und rudert zurück

China zweifelt an eigener Wirksamkeit - und rudert dann zurück

Der Direktor des chinesischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (CDC), Gao Fu, hat als ranghoher Vertreter in China erstmals die geringe Wirksamkeit der im Land entwickelten Impfstoffe eingeräumt und damit ordentlich Staub aufgewirbelt. "Chinesische Impfstoffe haben keine sehr hohen Schutzraten", so Gao Fu laut Staatsmedien bei einer Konferenz in Chengdu. Man überlege nun, verschiedene Präparate miteinander zu mischen, um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen, erläuterte Gao.

Gegenüber der Global Times ruderte Gao dann zurück und trat dem Eindruck entgegen, er habe erstmals eingestanden, dass chinesische Vakzine einen niedrigen Schutz böten. "Es war ein komplettes Missverständnis", sagte Gao der Zeitung.