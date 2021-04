Steueroasen, Ferienparadiese und Amerikas Ureinwohner: Die unerwarteten Impfweltmeister

Doch schon gleichauf, wenn nicht auf der Überholspur, liegt die Inselgruppe der Seychellen im Indischen Ozean. In dem Ferienparadies treibt man schon seit Jahresbeginn eine der ehrgeizigsten Impfkampagnen weltweit voran. In diesen Tagen, so hat es Präsident Wavel Ramkalawan angekündigt, wird man mit 80.000 Durchgeimpften bei einer Bevölkerung von insgesamt 100.000 Menschen die Schwelle zur Herdenimmunität erreicht haben. Möglich gemacht hat das das reiche Golfemirat Abu Dhabi, das den Seychellen, obwohl Muslime dort eine winzige Minderheit sind, 50.000 Impfdosen spendiert hat. Dabei handelt es sich um den chinesischen Impfstoff Sinovac. Die Zeit drängt, immerhin leben die Seychellen fast ausschließlich vom Tourismus, und der sollte nach einem Jahr Pause jetzt bald endlich wieder richtig losgehen.

Ein Impfstoff namens Leben

Die Golfemirate spendieren nicht nur den chinesischen Impfstoff, sie verimpfen ihn auch mit Hochgeschwindigkeit an ihre eigene Bevölkerung. Laut örtlichen Medien haben mehr als 70 Prozent der etwa zehn Millionen Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate zumindest einmal Sinovac bekommen. Mit dem chinesischen Hersteller ist man inzwischen eine enge Kooperation eingegangen. Das Präparat, das jetzt am Golf verimpft wird und bald auch dort zur Gänze hergestellt werden soll, trägt den arabischen Namen "hayat", was so viel wie Leben bedeutet.