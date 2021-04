Slowakei und Russland: Heftiger Streit wegen Sputnik

Am 1. März hat die Slowakei 200.000 Impfdosen des in der EU nicht zugelassenen Impfstoffes aus Russland erhalten. Marek Krajci, inzwischen zurückgetretener Gesundheitsminister, erteilte für die Anwendung von Sputnik V eine Ausnahmegenehmigung. Zugleich ordnete er jedoch an, dass der tatsächliche Einsatz erst nach Vorliegen einer positiven Prüfung durch das staatliche Institut für Arzneimittelkontrolle SUKL beginnen dürfe.

In dieser Prüfung kommt der russische Impfstoff allerdings nicht gut weg: Die gelieferten Impfstoffe seien nicht in allen Details identisch mit jenem Sputnik V-Impfstoff, der in anderen Ländern verimpft werde oder wie er zuvor in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet beschrieben wurde, hieß es in dem Bericht.

"Diese Vakzine haben nur den Namen gemeinsam", schrieben die slowakischen Kontrolleure wörtlich.