Sputnik V: Russland gibt weltweit Stoff

International hingegen herrscht eine große Nachfrage nach dem russischen Vakzin: Erst am Mittwoch trafen in Ungarn weitere 250.000 Dosen Sputnik V ein, doch vor allem in afrikanischen und südamerikanischen Staaten ist der Impfstoff heiß begehrt.

Ohne Zweifel wird Russland seinen Einfluss in der globalen Politik durch Sputnik V stärken. Ein von Moskau vermittelter Deal zwischen Israel und Syrien, bei dem unter anderem russischer Impfstoff für eine gefangene Israelin an Damaskus geliefert wurde, zeigen den Wert der „Impfstoffdiplomatie“.