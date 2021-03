Die Lehre aus dem weltweiten Gezerre um Corona-Impfstoffe

Gepriesen seien die Wissenschaftsteams, die mit enormem Einsatz und Know-how sehr viel schneller als erwartet wirksame Impfstoffe gegen das verdammte Virus entwickelt haben. Die Bereitschaft, sich damit immunisieren zu lassen, ist nicht nur hierzulande enorm hoch, Geduld wie Nerven sind schon schwer ramponiert. Der Run und der Verteilungskampf sind entsprechend groß. Egal wo. Das zeigen die aktuellen Debatten innerhalb der Europäischen Union genauso wie Ausfuhrverbote für Impfdosen aus den USA. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, eh.

Umso mehr stechen großzügige Verteilaktionen von Impfstoffen vor allem durch China und Russland an befreundete Staaten heraus. Sicher spielen dabei Image, Einfluss und Bündnisse für Gegenwart und Zukunft eine Rolle. Doch auch abseits dieser strategischen Überlegungen ist der Blick über den eigenen Tellerrand unabdingbar. Denn eines dürfen wir keinesfalls vergessen: Selbst in den scheinbar entlegensten Ecken der Welt muss das Virus unter Kontrolle gebracht werden, andernfalls wird es in unserer globalisierten Welt in mutierter Form immer wieder aufs Neue zur Gefahr für alle.

Solidarität gebietet also nicht nur die Menschlichkeit, sondern auch der Verstand. Diese Lehre sollten wir schleunigst verinnerlichen – wir werden sie auch zur Bewältigung des Klimawandels dringend brauchen.