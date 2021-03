Sputnik V für Österreich? Was der Impfstoff tatsächlich kann

Österreich verhandelt mit Russland über die Lieferung von einer Million Impfstoffdosen von Sputnik V. 300.000 Dosen könnten bereits im April geliefert werden. Eine Kaufentscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Welche Technologie steht hinter Sputnik V?

Sputnik V ist - wie das Produkt von Astra Zeneca und der Universität Oxford - ein Vektorimpfstoff. Für solche Vektorimpfstoffe nutzt man Trägerviren ("Vektoren"), die für Menschen harmlos sind, sich nicht vervielfältigen und auch keine Krankheiten auslösen können. Dieses Trägervirus wird genetisch so verändert, dass es die genetische Information für das Oberflächeneinweiß des Coronavirus enthält. Das Trägervirus gelangt in einzelne Körperzellen, die daraufhin mit der Produktion des Oberflächeneiweiß beginnen. Das Immunsystem erkennt es als fremd und bildet Abwehrstoffe.

Aber wie unterscheiden sich die Impfstoffe?

Astra Zeneca verwendet für beide Teilimpfungen dasselbe Vektorvirus (ein abgeschwächtes Schnupfenvirus von Schimpansen), Sputnik V verwendet zwei

Anders als bei Astra Zeneca werden bei Sputnik V zwei unterschiedliche Trägerviren - beide aus der Familie der Adenoviren - verwendet. Bei Astra Zeneca ist es bei beiden Impfdosen derselbe Adenovirus. Diese Trägerviren wurden im Labor auch so verändert, dass sie sich im menschlichen Körper nicht vermehren können und auch keine Krankheiten auslösen können.

Der Vorteil von Sputnik V

"Bei zwei unterschiedlichen Trägerviren wird dem Immunsystem der Impfstoff aber auf etwas unterschiedliche Weise präsentiert - da weiß man schon lange, dass das zu einer besseren Immunreaktion führen kann", erklärte Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie der MedUni Tübingen in einem früheren KURIER-Interview.

Verhandlungen. „Russland kann qualitativ gute und hochwirksame Impfstoffe produzieren – daran zweifle ich keine Sekunde. Sputnik V ist kein schlechter Impfstoff.“ Das sagt Impfstoffexpertin Christina Nicolodi zu den Verhandlungen zwischen Russland und Österreich über eine Million Impfdosen. Sputnik V hat noch keine EU-Zulassung, wird aber von der Arzneimittelagentur EMA bereits geprüft. Rund 50 Staaten weltweit setzen das Vakzin bereits ein – ohne größere Nebenwirkungen, wie Ärztekammerchef Thomas Szekeres betont. Laut im Journal The Lancet publizierten Daten liegt die Wirksamkeit bei 91,6 %: „Wichtig wären noch Sicherheitsdaten“, sagt Nicolodi.

Astra-Stopp unter 60?Unterdessen setzen Berlin und Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen den Astra-Zeneca-Impfstoff für Personen unter 60 Jahren aus, Kanada stoppt ihn für Unter-55-Jährige. Begründet wird dies mit weiteren Hirnvenen-Thrombosen bei Frauen unter 55. Impfexperte Herwig Kollaritsch betont, dass man diesem Phänomen aber nicht mehr hilflos gegenüberstehe: „Wir wissen jetzt, wie man es erkennt und therapiert. Seither gab es keinen weitere Todesfall.“ Wenn man bei den vielen SARS-CoV-2-Fällen derzeit große Gruppen von den Impfungen ausnimmt, „könnte es passieren, dass jemand an den Folgen der Infektion stirbt – und dann haben wir genau das Falsche getan“. EM