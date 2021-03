Brasilianische Corona-Mutation erstmals in Österreich bestätigt

Nun ist auch die brasilianische Variante P.1 in Österreich angekommen: Mittwochabend meldete die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), dass die Mutation bei einer jungen Frau festgestellt wurde. Es ist der estmalige Nachweis dieser Variante.

Die Betroffene war die Kontaktperson einer Brasilien-Rückkehrerin in die Schweiz und war als solche gemeldet. Sie war am 13. März in Tirol positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, die Infektion war aber in Zürich in der Schweiz erfolgt. Aufgrund umfangreicher molekularer Untersuchungen wurde am 26. März die Variante P.1 bestätigt vom IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften) in Wien worden.

Laut AGES zeigte die Patientin nur milde Symptom. Es seien keine weiteren Fälle in Österreich aufgetreten.